Smith Middle School Honor Roll – Second Quarter

VANDALIA — The following students earned inclusion on the Smith Middle School Honor Roll in the second quarter of the 2016-17 school year:

Principal’s List

Fifth Grade

Kai Adams, Nolan Baker, Avery Beck, Dohnavan Collins, Ava Cyphers, Lauren Dady, Brooklyn Day, Austin Ditmer, Tyler Ellis, Holden Eshelman, Kierra Evans, Austin Flohre, Logan Gillis, John Graham Jr., Zachary Green, Emma Hayslett, Derek Hobbs, Brady Landis, Ava Long, Grace Louderback, Annabel Lozan, Grant McConnaughey, Camille Meacham, Madyson Miller, Samuel Mitchell, Audrey Nichols, Gwendolyn Nichols,

Emma Pruszynski, Devin Rakestraw, Drake Rinesmith, Tyler Rosengarten, Natalie Schoenherr, Lauren Seelbaugh, Lukas Seibert, Christian Skidmore, Kaydie Snyder, Charles Stiffler, Mitchell Strehle, Joshua Strickland, Ella Trittschuh, Alaina Tuttle, Jesse Van Doesburg, Sonia Washburn, Sean Wentling, Lance White, Olivia Williams.

Fourth Grade

Kayla Anderson, James Austin, Joshua Austin, Morgan Britton, Lucas Caldwell, Scarlett Chambers, Aubrey Clark, Ashlin Conley, Braylen Crump, Shelby Drinnon, Hannah Dupre, Lariah Dziekan, Adalynn Hartwig, Cayden Hoard, Mackenzie Kohlrieser, Sarah Lipps-Clase, Christen Madden, Brody Miller, Jacob Moon, Cooper Pion, Jolene Powers, Brody Rosenkranz, Ryan Shepherd, Korey Snyder, Jacob Taylor, Karisa Ticknor, Gracie Trefz, Alexander Trepanier, Mahalee Trick, Jacob Truesdale, Maya Violette, Hannah Williams.

Honor Roll

Fifth Grade

Alex Ables, Hannah Alexander, Luke Barth, Olivia Batten, Allison Bell, Brayden Bowling, Marissa Boyd, Jacob Brech, Jack Browder, Christian Brusman, Troy Buschur, Tanner Bush, Abigail Carroll, Jenna Christian, Maveric Clausing-Koeppe, McKenna Cleek, Nyasia Clemmons, Khloe Cool, Whit Cornett, Kara Dyer, Christian Edgington, Aubrey Fairchild, Emma Flemming, Jaden Foster, Soraya Freels, Chloe Garcia, Collin Giffen, Jodicy Graves, Natalie Gregory, Allison Guthrie, Jadon Gyan, Mia Harestad, Alonzo Hathaway, Allison Heineman, Olivia Helrigle, Jayden Hile, Abigail Hilterbran, Jevonte Holland, Nicholas Holmes, Seth Jones, Allison Key,

Andrew Key, Kylee Kleiner, Allison Koerner, Danielle Koewler, Brady Kuhns, Caleb Kuzujanakis, Lance Lairson, Jordan Lewis, Rocco London Jr., Ryan Long, Caleb Maga, Ava Markoff, Colin Marlow, Kiersten McBride, Sonny McClain, Tobias Mears, Brandon Meyerhoeffer, Ryan Miller, Carmen Millhoff, Matthew Mittelstadt, Norah Neely, William Neely, Calla Nichols, Landon Oliver, Addison Ordiway, Adam Otto, James Colton Pennington, Joshua Ray, Ian Reiff, Rylee Revier, Gabrielle Rice, Kaitlynn Riley, Mason Scott, Logan Shupe, Audrey Stacy, Aaron Stafford, Jonathan Stevens, Olivia Strawser, Matthew Strehle, Abigail Susag,

Anmarii Szkarupa, Elissa Taylor, Jordan Taylor, Addison Terrace, Allison Tipple, Isabella Torres, Anthony Tran, Aaron Turner, Gabrielle Velez, Ariana Watts, Christopher Welch, Christina Wilson, Jaylan Wright.

Fourth Grade

Lexie Albritton, Niomi Allen, Allie Baker, Brooklyn Bartlett, Sterling Bartley, Kaiden Bates, Jenna Black, Noah Bratton, McKenzie Brooks, Trenton Butler, Corrine Callicoat, Anthony Cisne, Virginia Conner, Mason Crews, Trace Crouch, Tayven Crump, Devin Davidson, Cayden Davis, Elijah Davis, Jasmin Dysinger, Arianna Elizondo, Madisyn Engle, Janaea Evans, Alexis Fairchild, Jaden Flor, Maximus Galbert-Howard, Mallory Gerken, Virtoej Gill, Connor Grolnic, Jordan Gross, Angel Guo, Melanie Harrison, Bryce Hatfield, Ava Helton,

Morgan Helton, Daniel Heyne, Riley Howell, Kristen Irwin, Alexander Jackson Jr., Matthew Jackson, Clayton Keys Jr., Jonathan Kimmel, William Kitchen, Emma Knisley, Sofia Kragick, Maya Kuhns, Kiannah Lance, Ty Landis, Isaiah Lane, Allen Mabson, Louden Maxwell, Paige McGowan, Nariya Millerton, Carter Neff, Cheyanne Nelson, Shawn Nelson, Kaitlin Peyton, Devin Pride, Ryann Purdon, Reece Reiter, Nevaya Reynolds, Molly Richmond, Mackenzie Richthammer, Maxwell Rubins, Isabelle Sands, Trevor Severance, Kimora Shavers,

Solomon Siske, Arionna Smith, Noel Smith, Aiden Snavely, Raven Spencer, Cole Spitler, Madison Spriggs, Ava Stephens, Sydney Stevens, Jacob Strickland, Aiden Studebaker, Kayla Stump, Addison Suess, Christian Sumner, Katelyn Taylor, Olivia Taylor, Trevor Terry, Anna Thomas, Isabella Thorpe, Nicholas Tinney, Connor Tomlinson, Kellen Vandervort, Devon Webb, Jayden Webb, Shelby Willford, Mary Williams, Makenzie Williamson, Aubree Wright, Tula Young.

Staff report

Reach Smith Middle School at 415-7000.

