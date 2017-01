Morton Middle School Honor Roll – Second quarter

VANDALIA – The following students have earned inclusion on the Morton Middle School Honor Roll in the second quarter of the 2016-17 school year:

Eighth Grade

Principal’s List

Jordan Adkins, Salma Albezreh, Taylor Allen, Sarah Andebrhan, Allison Boyd, Jake Brokaw, Connor Buchanan, Jillian Burgmeier, Elaina Burley, Morgan Buschur, Jacob DaGiau, Matthew Eifert, Celeste Farst, Dominic Fiori, Madilynn Hager, Matthew Heeter, Makayla Kinley, Arikka Knisely, Aniya Lee, Grace Marshall, Michael Masters, Alexa Nguyen, Maritza Scott, Hunter Sheafer, Madeline Shelly, K-LA Spieles, Abigayle Townsend

Honor Roll

Kaylynn Adkins, Gracie Armitage, Brooklyn Baker, Zachary Ballard, Kailey Boggs, Riley Brady, Isabella Bratton, Matthew Brunsky, Nicole Brush, Michael Burkholder, Briana Busic, Annie Chiles, Leilah Christner, Carson Clark, James Cline, Destiny Coleman, Zander Corvin, Alexis Crawford, Dylan Crouch, Troy Dixon, Myles Dorsey, Ellyn Dukes, Bryce Echeman, Kaden Echeman, Maycee Ester, Antonio Fiori, Abigail Fox, Diana Galbraith, Aceves Garcia, Noah Gerogosian, Reese Gingrich, Zackary Grisez, Vicky Guo, Mackynzie Hale, Quinton Hall, Dylan Hartman, Thomas Hicks, Kyli Hildebrand, Ashton Houghton, Kerri Hurd,

Grady Ingersoll, Kylie Jackson, Makenna Johnson, Alexis King, Trinity Kirst, Anthony Koewler, Renae Koewler, Grace Lairson, Evan Lozan, Trent Luken, Sarah Manning, Hunter Marshall, Ravyn Martinez, Abby Marvin, Jackson McClain, Yero McCutcheon, Cade McDonald, Nathaniel Mercier, Dylan Merema, Holden Moreland, Shiloh Neal, Ella Neely, Garrett Pelfrey, Zachary Phillips, Miranda Pollitt, Anthony Puthoff, Caleb Rambo, Beverly Ramey, Jenna Ray, Rachel Redmond, Yareth Rios, Kyliegh Roberts, Tahber Rose,

Elise Ruiz, Hannah Savard, Hannah Schuh, Jaina Scott, Kyle Seelbaugh, Mason Sherrill, Jacqueline Singer, Justin Skinner, Adeline Solomon, Jennie Spieles, Sean Stauffer, Shi’ann Storer, Drew Taylor, Emily Taylor, Haley Trittschuh, Sofia Valdespino, Makenna Walters, Emma Warren, Bryse Watkins, Kaitlyn Wells, Ava Wertz, Kloey Wesco, Avery Williams, Ryan Wilson, Tori-Ann Wood, Faith Wright, Allison Zebney

Seventh Grade

Principal’s List

Chloe Barnett, Leah Begley, Taryn Butler, Raegan Elder, Bailey Flohre, Madison Foor, Kyle Fullam, Izabella Hagerty, Martin Hern, Morgan Hobbs, Danielle Holop, Anne Kragick, Emily Lirtzman, Emmalee Marstellar, Evan Neely, Abby Plsek, Lauren Randolph, Alan Saucer, Madison Schneider, Kali Snyder, Evangeline Stalter, Connor Stevens, Lillian Susag, Riley Truesdale, Phoebe Warren

Honor Roll

Faith Adams, Ella Amos, Jackson Baker, Alexis Bartlett, Brandon Beckstrom, Zane Bedinger, Cason Bennett, Breiann Bergman, Brayton Bishop, Joshua Bosworth, Zachary Bowser, Colin Boyer, Colten Buckner, Nicole Burlile, Benjamin Bush, Salik Chaudhry, Briya Cohen, Daniel Cox, Lauren Crews, Bryce Day, Jaren Day, Jaaron Dean, Jacob Dull, Mitchell Duncan, Naiya Escalante, Francesca Esposito, Jonna Falkner, Jacob Fenton, Olivia Follick, Madison Geier, Tyus Gibbs, Dillon Gross, Kailyn Gustin, Moussa Hamzi, Gage Harestad, Aidan Hargett, Casey Hargett, Nicholas Hargett, Michael Heeter, Jacob Henning, Abigale Heyne,

Katie Holmes, Reed Howell, Alexander James, Gabriel Jeffers, Jailah Johnson, Cody Joynes, Jacob Kaska, Elaina Kennedy, Manuel Keomanila, Noah Layton, Emily Ledbetter, Allyson Lehman, John Lewis, Kayla Lewis, Harry Lian, Molly Lipps-Clase, Maxwell Little, Nolan LoBianco, Ryan Logan, Brooke Long, Jacob Louderback, Nour Mahamat, Heather McBride, Audrey McLaughlin, Macy Miller, Luke Mitchell, Eric Morris, Mohammad Murab, Breydon Paige, Britany Patel, Aivree Perry, Jayson Pimentel, Christiana Pollitt, Ian Pugh,

Samantha Ratliff, James Reid, Jr., Christopher Reid, Shane Reynolds, Coriana Rice, Kimberly Salgado, Ethan Schuh, Lilian Seldon, Ashlyn Sellars, Tyler Severance, Stephen Sipos, Bobby Smith, Jr., Jacob Solorio, John Sorrells, Justin Szloh, Nathaniel Tegtmeyer, Mitchell Thomas, Andrew Trentman, Lauren Turner, Reuben Velasco, Arianna Wade, Sydney Walko, Kaitlin Ward, Nathan Webb, John Weber IV, Molly Wentling, Danielle Wheeler, Sydney White, Addison Williams, Alexander Williams, Jack Williams, Mya Williamson, Autumn Zalar

Sixth Grade

Principal’s List

Hashem Albezreh, Olivia Anderson, Samantha Bardonaro, Monica Burgmeier, Ashley DeVore, Cohen Hale, Grace Hans, Doniven Joyce, Julia Kaska, Joshua Kastl, Isabella Kellar, Danielle Riggs, Allison Shelly, Emily Smith, Charles Stiver, Eleanor Towe, Adam Townsend, Tristen Vandervort, Kara Wade, Ashton Wenclewicz

Honor Roll

Evan Ables, Gabriel Alvarado, Alyssa Anderson, Brody Arden, Alexandra Atchison, Jacob Austin, Casey Barrett, Cooper Bear, Oswaldo Becerril, Elijah Beverly, Mckena Bolender, Luisa Bolivar, Cayden Borchers, Rebecca Bowens, Cameron Boyd, Donavan Boyd-Black, Tyler Bradford, Taylor Brandt, Aaron Brightman, Madison Brokaw, Ian Bryant, Karaghan Burrows, William Burson IV, Samuel Burson, Nicholas Chiles, Casey Clark, Mikayla Clinger, Haley Collier, Paiton Combs, Trynatee Conyers, Matthew Cooper, Sydney Cooper, Lauren DaGiau, Kaiden Dando, Cooper Decker, Adrianna Dodd, Robert Edwards, Mariah Emmons,

Madison Evans, Owen Evans, Amelia Fields, Taylor Fletcher, David Frank, Maya Frank, Aralynn Freels, Malachi Freels, Maxwell Frye, Riley Fugett, Breana Gard, Jared Gorsuch, Keeton Gorsuch, Samantha Grant, Hannah Gudorf, Brianna Halsey, Ashlyn Haywood, Rachel Henry, Dylan Hoff, Ryan Horn, Jackson Hoskins, Elizabeth Howard, Matthieu Hubler, Douglas Jackson, Amya Johnson, Sanaa Johnson, Elexis Jones, Jasmine Kaur, Paige Kessler, Kellen King, Audrey Knight, Jordan Lamm, Madyson Lee, Parker Lee, Caitlyn Lewis,

Ryan Lian, Alexander Lindower, Owen Lloyd, Benjamin Makin, Emily Mannix, Joshua Matthieu, Ty McClain, Trey McDonald, Grace McLaughlin, Rebecca Mercier, Nevaeh Millerton, Chloe Mitchell, Evan Moore, Noah Moreland, Joshua Morris, Emily Morrow, Derek Motter, Kyle Myers, Katelynn Neace, Patricia Nihizer, Hanna Oda, Bailee Payton, Lily Pederson, Tyler Pennington, JD Peters, Ezekiel Phillips, Seema Pithadia, Logan Poag, Logan Price, Jourdn Reece, Camryn Reiter, Elise Ritchie, Grant Russell, Aaron Schnacker, Noah Schwieterman, Cassidy Scowden, Salgado Serrano, Courtney Shade, Aiden Sharp, McKenzie Short,

Naviah Siler, Pearl Singleton, Amia Snively, Sophia Solorio, Wyatt Sorg, Hailey Stanforth-Wren, Caily Stidham, Jenna Sutter, Alex Taylor, Chassity Thaxton, Tessa Thomas, Kaylee Thompson, Breanna Tipton, Helen Tracy, Kaydence Turner, Evelyn Underwood, Abbigail Waldron, John Waldron, Kaelyn Webb, Luke Weber, Danielle Welch, Lillian Weyrich, Madison Wilson, Kaylee Winkle, Matthew Wolf, Brooke Wood, Daisy Zwick

http://vandaliadrummernews.com/wp-content/uploads/2017/01/web1_VB.jpg

Staff report

Reach Morton Middle School at 415-6600.

Reach Morton Middle School at 415-6600.